مدرب الهلال السوداني فخور بعمله مع مورينيو من قبل beIN SPORTS May 10, 2021 12:02 0:58 دقيقة في مقابلة مع beIN SPORTS، قال البرتغاليّ ريكاردو فورموزينيو مدرّب الهلال السّوداني إنّه فخور بعملِه في الماضي مساعداً لمواطنـِه جوزيه مورينيو، مضيفا أنّ الأخيـرَ يُمثّل مدرسة ً تدريبيّة ً قائمة ً بذاتـها. مقابلات الهلال السوداني -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة استئناف المنافسات التجريبية للأولمبياد في طوكيو 0:58 دقيقة مدرب الهلال السوداني فخور بعمله مع مورينيو 1:24 دقيقة بابلو كارينيو بوستا إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:35 دقيقة سيدات تشيلسي يحتفظن بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 1:14 دقيقة الدحيل يواجه الريان في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 4:31 دقيقة رين يُجبر باريس سان جيرمان على اقتسام النقاط 0:24 دقيقة نقاش مثير بين زيدان والحكم وتعليق غامض من بيكيه 4:36 دقيقة إشبيلية يحرم ريال مدريد من خطف الصدارة 0:42 دقيقة زفيريف يتوّج بلقب دورة مدريد 3:44 دقيقة ميلان يجتاز يوفنتوس ويضع بيرلو في موقف محرج