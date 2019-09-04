أبدى مدرب المنتخب السوداني زدراف كولوغا روشيتش عدم رضاه عن تحضيرات فريقه لمواجهة تشاد في ذهاب تمهيدي تصفياتِ كأس العالم ألفين واثنين وعشرين، بسبب مشاركات الأندية السودانية في البطولات الإفريقية والعربية.وقال في تصريحات خاصة لbeIN SPORTS قبل مغادرة صقور الجديان إلى انجامينا إنه برغم هذه الظروف يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في الخرطوم.

