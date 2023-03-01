الحملة التي أحتضنها مقرُ قنوات beIN SPORTS تركيا، ضمت أيضا الاتحاد التركي لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية التركية المحترفة في شراكة رباعية تقوم بجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الزالزال في تركيا.

كما انضمت أيضاً العديد من القنوات الرياضية التركية في بث مباشر مفتوح لهذه الحملة التي شهدت مساندة وحضوراً كبيراً من رؤساء الأندية التركيةوأيضاً شخصيات رياضية تركية كفاتح تريم، مصطفى دينيزلي وشينول غونيش.

كما حضر عدد من نجوم الكرة التركية في الداخل و الخارج لمساندة هذه المبادرة كأردا توران و نهاد قهوجي وستخصص التبرعات في هذه الحملة لبناء مساكن جديدة لمنكوبي الزلزال.

