وذكر المجلس في بيان أنه تلقى طلبات من اتحادات لتوضيح بعض النقاط، مضيفا أنه تم تطبيقها وفهمها بشكل خاطئ.

وذكر أنه في تنفيذ ركلات الجزاء على الحارس أن يكون جزءا من قدم واحدة فقط على أو فوق خط المرمى، وفي حال تقدم عن الخط قبل تنفيذ ركلة الجزاء وخرجت الكرة خارج محيط المرمى، على الحكم تطبيق روح القانون وعدم إعادة الركلة، كما طالب من الاتحادات باحترام القوانين التي تصدر عن المجلس، مشددا على ضرورة مراجعة كل ركلات الجزاء أو الترجيح عقب تنفيذها، للوقوف على حدوث أخطاء أثناء التنفيذ، وذلك بعد قرار رابطتي الدوريين الإنكليزي والألماني وترك قرار إعادة ركلات الجزاء إلى الحكام داخل الملاعب.

وشدد المجلس على عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كل قرارات الحكم، وأنه يجب استخدامها فقط في حال وجود خطأ واضح.

