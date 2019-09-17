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مباريات اليوم : الثلاثاء 17 سبتمبر
|اوراوا ريد دياموندز - اليابان x شنغهاي - الصين
|13:30
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باسم الزير
|انتر x سلافيا براغ
|19:55
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علي محمد علي
|ليون x زينيت
|19:55
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جواد بده
|الهلال - السعودية x الاتحاد - السعودية
|20:00
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رؤوف خليف
|نابولي x ليفربول
|22:00
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عصام الشوالي
|بوروسيا دورتموند x برشلونة
|22:00
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حفيظ دراجي
|تشيلسي x فالنسيا
|22:00
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سوار الذهب
|بنفيكا x لايبزيج
|22:00
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حسن العيدروس
|أياكس x ليل
|22:00
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محمد بركات
|سالزبورغ x جينك
|22:00
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خالد الغول