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مباريات اليوم - الثلاثاء 01 اكتوبر
|السد - قطر x الهلال - السعودية
|18:30
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حفيظ دراجي ( ملعب )
|العهد - لبنان x الجزيرة - الأردن
|19:00
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عامر الخوذيري
|ريال مدريد x كلوب بروج
|19:55
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علي محمد علي
|أتلانتا x شاختار دونيتسك
|19:55
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خالد الغول
|غلطة سراي x باريس سان جيرمان
|22:00
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عصام الشوالي
|مانشستر سيتي x دينامو زغرب
|22:00
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سوار الذهب
|لوكوموتيف موسكو x أتلتيكو مدريد
|22:00
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محمد بركات
|يوفنتوس x باير ليفركوزن
|22:00
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حسن العيدروس
|توتنهام هوتسبير x بايرن ميونيخ
|22:00
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يوسف سيف
|سرفينا زفيزدا x أوليمبياكوس
|22:00
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نوفل باشي