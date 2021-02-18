مباراة كلاسيكية بين الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 11:05 2:34 دقيقة قمّة كلاسيكية بين الريان والسد اليوم الخميس في نصف نهائي كأس قطر. تقارير إخبارية السد القطري الريان القطري كأس قطر -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد 2:10 دقيقة ياسين بونو: "لم نتمكن من تدارك الأخطاء الدفاعية" 1:33 دقيقة هالاند: "أداء مبابي حفّزني للتألق" 1:15 دقيقة طارمي: "فوز مستحق" 3:18 دقيقة مرسيليا يهزم نيس بفضل التونسي الخاوي