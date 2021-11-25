في دوري المؤتمر الأوروبي وفي مواجهة ستعطيه بطاقة التأهل إن نجح فيها بتحقيق الفوز، يستضيف فريق روما في العاصمة الإيطالية منافسه الأوكراني زوريا. ووصف مدرب روما جوزيه مورينيو المباراة أمام زوريا بأنها كالنهائي.

