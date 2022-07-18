ماني يعبر عن سعادته بالانضمام للفريق البافاري من قبل beIN SPORTS July 18, 2022 19:51 0:59 دقيقة عبّر النجم السنغالي ساديو ماني لاعبُ بايرن ميونيخ عن سعادته بالانضمام للفريق البافاري، مؤكّداً أنّ هدفه في الفترةِ المقبلة هو حصدُ أكبر عدد من الألقاب الممكنة. مقابلات تقارير إخبارية بايرن ميونيخ ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة جولة باريس سان جيرمان تدخل يومها الثاني في طوكيو 0:59 دقيقة ماني يعبر عن سعادته بالانضمام للفريق البافاري 0:59 دقيقة ثلاثية مذهلة من فريدي ترسل الأردن إلى ربع النهائي 0:27 دقيقة المنتخب الجزائري لكرة اليد يتأهل إلى كأس العالم 0:34 دقيقة ذهبية ماراثون السيدات للإثيوبية غوتايتوم 0:31 دقيقة ميلان يعلن تمديد عقد إبراهيموفيتش لعام واحد 0:31 دقيقة منتخب المغرب للسيدات يسعى لبلوغ نهائي أمم إفريقيا 0:58 دقيقة كيليني وبايل يشاركان في فوز لوس أنجليس على ناشفيل 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي يريد مساعدة برشلونة 0:36 دقيقة (تقارير) روما يحسم صفقة ديبالا