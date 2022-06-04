وفرض نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لثلاثية "هاتريك" في الدقائق 12 من ركلة جزاء و22 و60 من ركلة جزاء أيضًا.

وبات ماني أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 32 هدفًا متجاوزًا هنري كامارا صاحب الـ31 هدفاً.

في المقابل بصم جونيور أولايتان على هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سيسي دالميدا لاعب منتخب بنين في الدقيقة 51.

وكانت المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها قد دارت الخميس وآلت للتعادل الإيجابي 1-1 بين موزامبيق ورواندا.

وبذلك تصدّر "أسود التيرانغا" المجموعة برصيد 3 نقاط أمام موزامبيق ورواندا (نقطة) في حين تتذيل بنين الترتيب دون نقاط.

وفي المجموعة السابعة ضرب المنتخب المالي بقوّة ودكّ شباك ضيفه الكونغولي برباعية نظيفة في حين تغلّبت غامبيا بصعوبة على جنوب السودان بهدف دون ردّ.

ولحساب المجموعة الثالثة حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة ناميبيا وضيفتها بوروندي.



