بيان السيتي أكد أن النادي يمتلك الفرصة للردّ على ما جاء في هذه التحقيقات قبل أن يتِم البت في الحكم في وقت لم يحدد بعد مضيفًا أنه واثق تماما من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قبل هيئة قضائية مستقلة.

وأوضح النادي أن القرار يتضمن تفسيرات خاطئة وما وصفه بالارتباك الناتج عن القصور في الإجراءات القانونية الواجبة بحسب وصف البيان.

وكان مانشسر سيتي واجه خطر عدم المشاركة في دوري الأبطال لمدة عام، بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ملف مالي خاص بالنادي الإنكليزي تم إرساله من قبل محققين إلى قضاة مستقلين.

وكانت دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي قد تم رفعها في مارس الماضي تحت ما يسمى انتهاكًا محتملًا للوائح اللّعب النظيف، وتمّ نشر وثائق داخلية عن طريق مجلة "دير شبيغل" الألمانية كـشف فيها أن مسؤولي السيتي قد خدعوا اليويفا على مدار عدة سنوات عن طريق إخفاء إيرادات مالية.