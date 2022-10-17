مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل فريق لعام 2022 من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 21:53 3:07 دقيقة فاز نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مساء اليوم الاثنين بجائزة أفضل فريق لعام 2022 في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. تقارير إخبارية جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 11:23 دقيقة المؤتمر الصحفي لبنزيمة بعد نيله الكرة الذهبية 3:45 دقيقة كريم بنزيمة: "حلم تحقق" 1:36 دقيقة بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل فريق لعام 2022 1:07 دقيقة كورتوا يحصد جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 0:29 دقيقة ليفاندوفسكي يتوّج بجائزة غيرد مولر لأفضل مهاجم 1:02 دقيقة بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً 1:05 دقيقة ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية 0:27 دقيقة غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 1:00 دقيقة بيريز: هنالك قصة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية