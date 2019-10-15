ماذا قال المعز علي عن مواجهة عمان ؟ October 15, 2019 20:36 1:05 دقيقة تحدّث الهداف القطري المعز علي عن حيثيات المباراة التي جمعت منتخب بلاده بعمان الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ليبرون جيمس ينتقد تغريدة موري 3:36 دقيقة مواجهة بلغاريا وإنكلترا تشهد هتافات عنصرية 1:10 دقيقة كريستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 700 4:50 دقيقة أوكرانيا تحسم التأهل ورونالدو "يغازل" التاريخ 4:07 دقيقة تركيا تفرض التعادل على فرنسا في باريس 4:40 دقيقة إنكلترا تكتسح بلغاريا وتقترب من التأهل 4:01 دقيقة قطر تغلب عُمان وتبتعد في الريادة 0:43 دقيقة إسبانيا تفوز بذهبيتي الرجال والسيدات في الأكواثلون 0:30 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نيمار أربعة أسابيع 0:28 دقيقة ليون يعلن تعيين رودي غارسيا كمدرب للفريق الأول