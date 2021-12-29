

وقال ابن الـ27 عاماً في منشور على انستغرام "بعد تفكير طويل، قرّرت ألا أجدّد عقدي الذي يصل إلى نهايته هذا الصيف"، مضيفاً "بعد خمسة أعوام رائعة في بوروسيا مونشنغلادباخ... قرّرت السير في طريق آخر في مسيرتي من أجل أن أتطوّر شخصياً ومهنياً".

ووصل غينتر إلى مونشنغلادباخ في 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند بعقد لخمسة أعوام مقابل 17 مليون يورو، وهو "مدينٌ لبوروسيا بالكثير وسيبقى النادي ومشجعوه الرائعون دائماً في قلبي" بحسب ما أفاد الأربعاء.

وأكد اللاعب الذي بدأ مشواره مع المنتخب الألماني عام 2014 وكان معه حين توّج في ذلك العام بلقب مونديال البرازيل في طريقه لخوض 46 مباراة مع الـ"مانشافت" حتى الآن، بأنه سيقدّم "كل شيء من أجل تحقيق الأهداف التي يمكن تحقيقها هذا الموسم" مع مونشنغلادباخ.

ويأتي إعلان رحيل غينتر في وقت يعاني مونشنغلادباخ الأمرين هذا الموسم، فعوضاً عن المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، يجد الفريق نفسه في المركز الرابع عشر مع انتصاف الموسم، بفارق نقطتين فقط عن شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر المؤدي إلى الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

