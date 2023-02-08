وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الإغاثة في المناطق المتضرّرة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

🗒️ بيان رسمي من مؤسسة دوري نجوم قطر بخصوص #كأس_قطر_٢٠٢٣ #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/5x2GFRkM0t — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) February 8, 2023