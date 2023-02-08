مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري زلزال تركيا وسوريا من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 08:23 0:35 دقيقة قرّرت مؤسسة دوري نجوم قطر تخصيص عائدات تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس قطر لمتضرّري زلزال تركيا وسوريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الإغاثة في المناطق المتضرّرة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. 🗒️ بيان رسمي من مؤسسة دوري نجوم قطر بخصوص #كأس_قطر_٢٠٢٣ #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/5x2GFRkM0t — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) February 8, 2023 كأس قطر مؤسسة دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد يواجه الأهلي المصري 2:52 دقيقة كلاسيكو فرنسي واعد بين مارسيليا وسان جيرمان 3:16 دقيقة يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز 0:46 دقيقة دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا للمنتخب البلجيكي 1:01 دقيقة ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ الـ"NBA" 0:35 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري الزلزال 0:46 دقيقة الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية 1:32 دقيقة فريق ألفا روميو يكشف عن سيارته الجديدة لعام 2023 0:38 دقيقة جابر وموغروثا تنسحبان من بطولة "قطر توتال إنرجيز" 0:33 دقيقة ملعب غلطة سراي يتحول إلى مقر لجمع التبرعات للضحايا