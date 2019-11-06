ليفربول يعلن أنّه سيستخدم فريقَين مختلفين November 6, 2019 12:31 1:01 دقيقة أعلن ليفربول أنّه سيستخدم فريقَين مختلفين لخوض ربع نهائيّ كأس الرّابطة الإنكليزية وكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر شهر ديسمبر المقبل. تقارير إخبارية ليفربول -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة رابطة الدوري الأمريكي توقف اللاعب جون كولينس 0:42 دقيقة دنفر يلحق بميامي خسارته الثانية هذا الموسم 0:31 دقيقة هولندا تقصي نيجيريا وتبلغ ربع النهائي 1:01 دقيقة ليفربول يعلن أنّه سيستخدم فريقَين مختلفين 0:31 دقيقة الاتحاد الأسترالي يتخذ قراراً مهماً بشأن اللاعبات 11:26 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد – التغطية الخاصة 7:11 دقيقة العراق مطالب باختيار أرض محايدة 0:30 دقيقة أرسنال على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية