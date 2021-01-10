وتفوّق ليفاندوفسكي على إيغـا شفـيـونـتيـك المتوّجةِ بلقب النسخة الماضية من بطولةِ فرنسا المفتوحة للتنس، لينالَ الجائزة للمرةِ الثانيةِ في مسيرته بعد العام 2015 وبالتالي أضافَ النجمُ البولندي هذه الجائزة إلى جائزتـَيّ أفضل لاعب في العالـم، وأفضل لاعب في أوروبا لعام 2020.

