وافتتح ويلفريد نديدي رباعية ثعالب ليستر (23) وعند الدقيقة الخامسة والأربعين عادل فيتو هامرشوي ميستراتي النتيجة للضيوف قبل أن يوقع هيرفي بارنيس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (49) ثم سجل باتسون داكا (54) الهدف الثالث وأضاف زميله كيرنان ديوسبري-هول الهدف الرابع في الدقيقة 74 مؤكداً تفوق فريقه.

وفي مباراة أخرى، عاد بودو/غليمت النرويجي بانتصار مثير من أرض سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة اهداف لواحد.

وسقط فنربهتشة التركي على ميدانه أمام ضيفه سلافيا براغ بهدفين لثلاثة.

وانهزم سبارتا براغ على أرضية ميدانه بهدف دون رد أمام ضيفه بارتيزان بلغراد.

وانتصر رابيد فيينا على ضيفه فيتيسه الهولندي بهدفين لواحد.

وتمكن ميتييلاند الدنماركي من التغلب على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بهدف دون رد.

وحقق مرسيليا فوزاً مهماً على كارباغ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

