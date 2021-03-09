لوف سيترك تدريب منتخب ألمانيا بعد "يورو 2020"

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليحدد موعد نهاية مسيرة لوف الطويلة مع منتخب بلاده التي انطلقت في الثاني عشر من تموز/يوليو عام 2006، وشهدت تحقيق العديد من الإنجازات الخالدة في تاريخ الكرة الألمانية أبرزها التتويج بلقب مونديال 2014، وكأس القارات عام 2017 وحصوله على المركز الثالث في مونديال 2010، إضافة إلى وصيف بطل أوروبا عام 2008.

كما واجه لوف عدداً من الإخفاقات المتتالية في الفترة الأخيرة أهمها كان الخروج من الدور الأول من مونديال 2018 إضافة إلى السقوط أمام إسبانيا بستة أهداف دون رد في دوري الأمم الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

