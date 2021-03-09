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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

لوف سيترك تدريب منتخب ألمانيا بعد "يورو 2020"

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الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن أن مدرب المنتخب الأول يواكيم لوف سيتخلى عن تدريب المانشافت بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس أوروبا 2020، والتي تم تأجيلها لتقام في حزيران/يونيو القادم.

AFP

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليحدد موعد نهاية مسيرة لوف الطويلة مع منتخب بلاده التي انطلقت في الثاني عشر من تموز/يوليو عام 2006، وشهدت تحقيق العديد من الإنجازات الخالدة في تاريخ الكرة الألمانية أبرزها التتويج بلقب مونديال 2014، وكأس القارات عام 2017 وحصوله على المركز الثالث في مونديال 2010، إضافة إلى وصيف بطل أوروبا عام 2008.

كما واجه لوف عدداً من الإخفاقات المتتالية في الفترة الأخيرة أهمها كان الخروج من الدور الأول من مونديال 2018 إضافة إلى السقوط أمام إسبانيا بستة أهداف دون رد في دوري الأمم الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.
 

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