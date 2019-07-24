ونشر الموقع الرسمي للكونميبول القرار بمعاقبة ميسي بالإيقاف لمباراة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 1500 دولار.



هذا ومن المرتقب أن تصدر اللجنة ذاتها عقوبة أخرى على ميسي، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي، متهماً الاتحاد القاري بالفساد، في الوقت ذاته لم توجه اللجنة أية عقوبة لـ"غاري ميديل" اللاعب التشيلي الذي طرد كذلك بعد مشادة جسدية وكلامية مع ميسي.