الغلاف الذي حمل عنوان "زلة جديدة للوغريت"، ذكَر كذلك بأبرز ردود الفعل على تصريحاته التي استفزت الكثيرين مثل نجم باريس سان جيرمان مبابي الذي أبدى ردة فعل عكسية معتبراً ما قيل قلة َ احترام للأسطورة زيدان، وكذلك وزيرةَ الرياضة الفرنسية أميلي أوديا - كاستيرا التي انتقدت لوغريت بشدة مطالبة إياه بالاعتذار.



وفي مقال تفصيلي لليكيب، اهتم بذات الموضوع تحت عنوان: تسلل.

اعتبر الكاتب أنه لا يُسمح لرئيس الاتحاد الفرنسي بمثل هذه التصريحات، أو بمعاملة نجم كزيدان بطريقة تفتقر للاحترام .. لأن لوغريت يمثلُ الاتحاد الفرنسي ولأن زيدان يعني الكثير لفرنسا وللزرق ولكرة القدم، ولم يقم بمهاجمة الاتحاد وإنما عبر فقط عن اهتمامه بقيادة المنتخب. واعتبر المقابل كذلك أن لوغريت أصبح مصدر إزعاج يفتقرُ للحكمة والمسؤولية منذ فترة.

