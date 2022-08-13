العائد من تشلسي تيمو فيرنر سرعان ما استأنف تسجيلَ الأهداف في البونديسليغا مانحاً التقدم لأصحاب الأرض

و رغم تعادل الضيوف عبر دايتـز، إلا أن نكونكو أعاد الأفضلية للايبتسيش رغم النقص العددي، قبل أن يهدي غفار ديول التعادل لكولن عن طريق الخطأ.

وعلى غرار لايبزيغ، فشل باير ليفركوزن أيضاً في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني، بخسارته على أرضه أمام أوغسبورغ 2-1.

وفي مباريات أخرى، تعادل فيردر بريمن مع شتوتغارت 2-2، وهرتا برلين مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، فيما فاز هوفنهايم على بوخوم 3-2.

وتعادل شالكه أيضاً مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2-2.