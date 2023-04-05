كوستا يتحدث عن أهمية الملف المشترك بين البرتغال وإسبانيا والمغرب من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 15:18 7:21 دقيقة استغل رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنطونيو كوستا فرصة احتضان لشبونة لكونغرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحديث على أهمية الملف المشترك بين كل من البرتغال وإسبانيا والمغرب لاحتضان كأس العالم 2030. مقابلات البرتغال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" 4:39 دقيقة ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين 0:31 دقيقة السلوفيني تشيفيرين رئيسًا لليويفا لولاية جديدة 0:39 دقيقة تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023