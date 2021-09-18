كوركيس: "المنتخب مطالب بتحسين الأمور والفنية والإدارية" من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 10:39 1:19 دقيقة قال باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، إن منتخبَ أسودِ الرافدين بحاجة إلى تحسين الأمور الفنية والإدارية من أجل الارتقاء بمستواه، وذلك في لقاء مع مراسل beIN SPORTS. مقابلات تقارير إخبارية المنتخب العراقي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة باسل كوركيس يتحدث عن المنتخب العراقي 2:09 دقيقة خطة لزيادة عدد بطولات التنس 0:38 دقيقة كافاني يعود إلى منتخب الأوروغواي 3:09 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبيلباو 3:12 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تحقيق الانتصار الرابع توالياً 2:57 دقيقة ليفربول لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة 1:05 دقيقة رايو فاييكانو يقدّم نجمه الجديد راداميل فالكاو 0:40 دقيقة معسكر شتوي لباريس سان جيرمان في الدوحة 0:41 دقيقة أزمة جديدة بين أندية إسبانية ورابطة "لا ليغا" 1:01 دقيقة التعادل يحسم نتيجة مباراة الريان والوكرة