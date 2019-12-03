كوبا أميركا: مدينة كارتاخينا الكولومبية تستضيف حفل سحب قرعة كوبا أميركا 2020 December 3, 2019 12:21 2:20 دقيقة تمهيداً لبطولة كوبا أمريكا العام المقبل تستضيف مدينة كارتاخينا في كولومبيا حفل سحب قرعة المنافسة التي ستشهد مشاركة منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة في نسخة البرازيل. كوبا أميركا 2020 -آخر الفيديوهات 8:32 دقيقة خليجي 24 – حصيلة تهديفية متميزة في الدور الأول 2:20 دقيقة كولومبيا تستضيف حفل سحب قرعة كوبا أميركا 2020 8:06 دقيقة خليجي 24: الجماهير العُمانية أبلت أفضل من كومان 4:16 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:16 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:33 دقيقة ميلووكي باكس يجتاح نيكس ويحصد فوزه الـ12 توالياً 0:31 دقيقة الزمالك يستبدل الصربي ميتشو بالفرنسي كارتيرون 1:42 دقيقة ماذا قال جاسم الشيخ بعد انتصار البحرين؟ 11:57 دقيقة موجز الأخبار 0:41 دقيقة ليونيل ميسي يتوّج بالكرة الذهبية لمرة سادسة قياسية