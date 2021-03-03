كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 14:20 3:17 دقيقة على الرغم من أن الحفاظ على لقب كوبا أميركا 2021 ليس أقصى طموحاتها، إلا أن البرازيل بالتأكيد ستقاتل لاستعادة تلك اللحظات الرائعة عام 2019. تقارير إخبارية كوبا أميركا البرازيل -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب 6:20 دقيقة المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي 2:43 دقيقة البرتغال للحفاظ على مكانتها في القارة العجوز 3:03 دقيقة ترسانة من اللاعبين المميزين في المنتخب الفرنسي 5:08 دقيقة لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو 3:17 دقيقة كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها 3:26 دقيقة البرازيل تعول على نجمها البار 3:35 دقيقة بعد وصافات عدة... ميسي يطمح للتاج في بلاده