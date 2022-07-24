كلوب: " أنا سعيد ببقاء صلاح مع ليفربول" من قبل beIN SPORTS July 24, 2022 12:14 2:24 دقيقة أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن جولة الفريق الآسيوية مرت في ظروف جيدة مشيراً إلى أنه كان سعيدًا ببقاء المصدري محمد صلاح مع الريدز وذلك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS. مقابلات ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة كلوب: " أنا سعيد ببقاء صلاح مع ليفربول" 0:29 دقيقة لونس يفوز على إنتر ودياً 8:14 دقيقة فضية للجزائري سجاتي في سباق 800 م 3:53 دقيقة منتخب جنوب إفريقيا يتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات 3:50 دقيقة فرنسا تصعد إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:24 دقيقة المحكمة الرياضية تقرر معاقبة الإسماعيلي 3:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود 1:05 دقيقة نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم 1:08 دقيقة غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي 0:56 دقيقة فينغيغارد يقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا