ونجح اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية في خمس مناسبات في مسعاه من ركلة جزاء تحصل عليها البديل بروما بعد أن لمس ستيبانينكو الكرة بيده داخل المنطقة ما أدى إلى طرده بعد نيله الإنذار الثاني في المباراة، فسجل رونالدو هدفه الرقم 700، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في التصفيات.

وصار رصيد رونالدو 95 هدفاً دولياً، ولم يتبقَّ له الكثير للاقتراب من رقم الإيراني علي دائي 109، أكثر لاعب سجل دولياً لمنتخب بلاده.

وسجل الدون 450 هدفاً مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و32 مع يوفنتوس إضافة إلى خمسة أهداف مع سبورتينغ.

