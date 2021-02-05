

حديقة سيلهورست، موطن نادي كريستال بالاس باتت أحدث المراكز التي تم تخصيصها لأخذ التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وستصبح الحديقة واحدة من أكبر أماكن التطعيم في لندن، حيث تلعب دورا محوريا في تطعيم السكان المحليين المؤهلين إلى جانب موظفي الصحة والرعاية.

