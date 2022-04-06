ويضم هذا المتحف مقتنيات تاريخية مثل الكرة التي استخدمت في أولِ نهائي لكأس العالم ومن بين المعروضات البالغ عددُها 500 قطعة نجد أيضاً كراتٍ وأحذية ً تعود للقرن التاسع عشر في إنكلترا بالإضافة إلى قميص أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه الذي ارتداه خلال أول كأس عالم شارك فيها عام 1958.

