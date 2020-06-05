وتوقع نجم إشبيلية السابق أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بمساندة كل الخطوات الممكنة للقضاء على العنصرية.

وقال المالي: أنا أتطلع لعودة الدوري الإسباني، لا أريد أن أكسر المزاج الإيجابي الحالي ولكن أريد أن أذكر الجميع أن الكثير من الناس عانوا من فيروس كورونا، ونحن نفكر فيهم ونرسل إليهم الأمنيات بالشفاء. ولكن أريد أن أتحدث عن فيروس من نوع آخر مع الأسف...فيروس يسمى العنصرية، يمكننا أن نرى أنه لا يزال هناك بعض الناس الذين يعانون من هذا النوع الآخر من الفيروسات. وأنا أتوقع من الليغا أن تؤازر كل الخطوات من أجل القضاء على العنصرية، سواء داخل الملاعب أو خارجها. أردت فقط أن أرسل هذه الرسالة البسيطة".

