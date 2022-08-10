وتعدّ بطولة "دوري السوبر الإفريقي " أحدث المسابقات التي سيتمّ تنظيمها في القارة السمراء تحت مظلّة الكاف.

وستدرّ البطولة الجديدة عائدات مالية كبيرة تساهم في إضافة مزيد من التنافسية على الكرة الإفريقية وزيادة موارد الأندية المشاركة.

وتمّ الإعلان عن إطلاق المسابقة الجديدة من خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي مرفوقًا برئيس الفيفا جاني إنفانتينو على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت في مدينة أروشا التنزانية.

وقال موتسيبي: "الهدف من دوري السوبر الإفريقي هو رفع مستوى كرة القدم في القارة. الاستعداد لأول نسخ دوري السوبر سيبدأ الشهر المقبل".

وأضاف: "نجاح كرة القدم الإفريقية سيسهم في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي".

أما إنفانتينو فقد صرّح: "أتشرّف بمساعدة الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة. دوري السوبر الإفريقي تمت دراسته بدقة من خبراء كرة القدم في العالم".

وتابع: "دوري السوبر الإفريقي مشروع تاريخي، سينال الدعم اللازم وسيزيد من فخر الأفارقة".

وسيشهد دوري السوبر الإفريقي مشاركة 24 نادياً يخوضون 197 مباراة على مدار 10 أشهر، ما بين أغسطس/آب، ومايو/أيار.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مجموع جوائز البطولة يصل إلى 100 مليون دولار أميركي، على أن يتحصل الفائز باللقب على 11 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن لاقى مشروع دوري السوبر فشلاً ذريعاً في أوروبا إلاّ أن دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم كان علامة فارقة بين المشروعين.