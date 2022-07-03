كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 - فوز كبير للمنتخب التونسي أمام توغو من قبل beIN SPORTS July 3, 2022 23:59 1:17 دقيقة حقق المنتخب التونسي فوزاً كبيراً على توغو 4-1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022. الملخصات كأس أمم أفريقيا للسيدات المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة فوز كبير لسيدات تونس أمام التوغوليات 0:48 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي ويمبلدون 1:51 دقيقة أنس جابر توجه رسالة للأجيال القادمة 5:22 دقيقة أنس جابر تواصل التألق وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 5:42 دقيقة سينر يفوز على ألكاراث بصعوبة 0:37 دقيقة غروينويغن يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا 0:39 دقيقة تقارير: إيسكو يريد التعاقد مع إشبيلية 0:33 دقيقة ليفربول يضم كارفاليو إلى صفوفه قادماً من فولهام 1:06 دقيقة ماريا تطيح بأوستابنكو وتواجه نيمير في الدور المقبل 0:37 دقيقة غوفان يضرب موعداً مع نوري في ربع نهائي ويمبلدون