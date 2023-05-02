وافتتح أمارا ديوف التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وتحصّل منتخب السنغال على ركلة جزاء تولّى أمارا ديوف نفسه تنفيذها بنجاح موقّعًا على الثنائية في الدقيقة الحادية والستين.

واختتم مامادو سافاني ثلاثية السنغال عند الدقيقة السادسة والثمانين.

