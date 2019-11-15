قمة مرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني من قبل beIN SPORTS November 15, 2019 11:51 2:18 دقيقة في قمة مباريات المجموعة الخامسة يواجه المنتخب المغربي نظيره الموريتاني ، مباراة الجولة الأولى تأتي في ظل مرحلة انتقالية يمر بها أسود الأطلس. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:21 دقيقة ملخص مباراة جمهورية التشيك وكوسوفو 1:27 دقيقة فرنسا تتجاوز مولدافيا بصعوبة 0:41 دقيقة المكسيك في نهائي كأس العالم لتحت 17 عاماً 4:06 دقيقة تصفيات يورو 2020: ملخص مباراة فرنسا ومولدوفا 4:43 دقيقة البرتغال تقترب من الـ"يورو" ورونالدو يبدع 3:44 دقيقة إنكلترا وجمهورية التشيك إلى نهائيات "يورو 2020" 4:31 دقيقة الجزائر تزلزل حصون زامبيا بخماسية 0:50 دقيقة الماسترز: فيدرر يقصي دجوكوفيتش 1:04 دقيقة المصري طارق مؤمن يبلغ نهائي بطولة العالم للاسكواش