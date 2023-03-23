قمة إيطالية إنكليزية منتظرة في ملعب دييغو مارادونا بنابولي من قبل beIN SPORTS March 23, 2023 10:56 3:08 دقيقة ينزل منتخب إنكلترا ضيفاً على منتخب إيطاليا اليوم الخميس في مواجهة مرتقبة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024. تقارير إخبارية المنتخب الإنكليزي المنتخب الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة منتخب أوكرانيا يتـأهب لمواجهة إنكلترا 3:08 دقيقة قمة إيطالية إنكليزية منتظرة 2:55 دقيقة المنتخب السوداني ضيفاً على الغابون 3:09 دقيقة المنتخب الجزائري في مواجهة مرتقبة أمام النيجر 3:21 دقيقة تشلسي يفاجئ ليون وفولفسبورغ يتغلّب على سان جيرمان 1:36 دقيقة أندية أوروبية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان 0:39 دقيقة المنتخب الإيطالي يختتم تحضيراته لمواجهة إنكلترا 0:35 دقيقة المنتخب الإسباني يستعدّ لمواجهتي النرويج واسكتلندا 0:51 دقيقة إشبيلية يجري أولى حصصه التدريبية بقيادة مينديليبار 0:41 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لبقيّة المواعيد الحاسمة