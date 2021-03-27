

وذلك بهدف السّير على النّسق الإيجابي الذي بدأه أمام لوكسمبورغ في أولى مبارياته "الأوروبية".

ويواجه المنتخب القطري نظيره الأذري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لحساب التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

