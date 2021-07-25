وتجاوز منتخب قطر منافسه السلفادور فجر اليوم الأحد 3-2 بعد مباراة صعبة في ربع نهائي المسابقة.

وفاجأ أبطال آسيا منافسهم بالتقدم بثنائية نظيفة خلال أول 10 دقائق بفضل المعز علي (2) وعبد العزيز حاتم (8).

وسيطرت قطر على أول ثلاثين دقيقة وحافظت على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول رغم تحسن أداء السلفادور في آخر ربع ساعة.

وتابع العنابي أفضليته مضيفاً الهدف الثالث بفضل هدافه المعز علي من ركلة جزاء (55).

وافتقد رفاق أكرم عفيف لتركيزهم عدة دقائق وهو ما كلفهم تلقي هدفين وقّع عليهما ريفاس (63 و66).

وحاول منتخب السلفادور استغلال الموقف لكن منافسه سرعان ما استعاد زمام المبادرة وسيطر على الكرة محاولاً إضافة هدف تأمين النتيجة.

وسار اللعب متوازناً في آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي إذ نجحت قطر بفرض أسلوبها على الخاسر، لكن السلفادور زجّت بكل أوراقها في الوقت بدل الضائع وكاد ريفاس يدرك التعادل لولا تدخل مشعل برشم الذي ساعد في وصول تاريخي إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة أميركا وجامايكا.