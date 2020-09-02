وستنضم قطر إلى 12 منتخباً من أميركا الشمالية حجزت مواقعها في دور المجموعات من خلال دوري الكونكاكاف، بما في ذلك المكسيك حاملة اللقب والولايات المتحدة وكندا وجامايكا وكوستاريكا وكوراساو والسلفادور وغرينادا وهندوراس وبنما ومارتينيكا وسورينام.

Some exciting changes coming to Gold Cup 2021 👀



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كما سينضم إليها ثلاثة منتخبات من أصل 12 منتخباً هي بربادوس، برمودا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، غيانا، غواتيمالا، كوبا، هايتي، سانت فنتسنت، غرينادين، غوادلوب، مونسيرا، إذ ستخوض تصفيات فاصلة بين 2 و6 تموز/يوليو 2021 في الولايات المتحدة.

وستشارك قطر أيضاً في نسخة العام 2023 من الكأس الذهبية، كما شاركت سابقاً في كوبا أميركا 2019.

وقال الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا "الكأس الذهبية تتطور كمنافسة ونحن متحمسون للغاية لمشاهدة نسخة العام 2021 من المسابقة (...) بعد هذا الوقت العصيب في جميع أنحاء العالم، نأمل أن توفر عودة كرة القدم الدولية، ومسابقة الكأس الذهبية الرائعة، بعض الأمل والاستمتاع للمشجعين".