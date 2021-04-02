قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 11:43 0:30 دقيقة حدد الاتحادُ الإفريقي "كاف" يوم 25 يونيو المقبل موعداً لسحبِ قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 "كان" والتي تستضيفُها الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير العام المقبل. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة