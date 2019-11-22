وفي ما يلي القرعة كاملة:

المسار الرابع:

النصف النهائي الأول: جورجيا – بيلاروسيا

النصف النهائي الثاني: مقدونيا الشمالية – كوسوفو

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول: جورجيا أو بيلاروسيا

المسار الثالث:

النصف النهائي الأول: اسكتلندا – إسرائيل

النصف النهائي الثاني: النرويج – صربيا

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: النرويج أو صربيا

المسار الثاني:

النصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك – ايرلندا الشمالية

النصف النهائي الثاني: سلوفاكيا – جمهورية ايرلندا

النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك أو ايرلندا الشمالية

المسار الأول:

النصف النهائي الأول: ايسلندا – رومانيا

النصف النهائي الثاني: بلغاريا - المجر



النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: بلغاريا أو المجر