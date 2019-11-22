وفي ما يلي القرعة كاملة:
المسار الرابع:
النصف النهائي الأول: جورجيا – بيلاروسيا
النصف النهائي الثاني: مقدونيا الشمالية – كوسوفو
النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول: جورجيا أو بيلاروسيا
المسار الثالث:
النصف النهائي الأول: اسكتلندا – إسرائيل
النصف النهائي الثاني: النرويج – صربيا
النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: النرويج أو صربيا
المسار الثاني:
النصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك – ايرلندا الشمالية
النصف النهائي الثاني: سلوفاكيا – جمهورية ايرلندا
النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الأول: البوسنة والهرسك أو ايرلندا الشمالية
المسار الأول:
النصف النهائي الأول: ايسلندا – رومانيا
النصف النهائي الثاني: بلغاريا - المجر
النهائي سيكون على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني: بلغاريا أو المجر