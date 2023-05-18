وتغلّب فيورنتينا على مضيفه بازل 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1) في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وكان بازل انتصر ذهاباً على أرض فيورنتينا 2-1 لينجح الأخير بالتأهل إلى نهائي المسابقة الحديثة لأول مرة في تاريخه بسبب فارق الأهداف.

وتألق الأرجنتيني غونزاليس بشكل لافت في المباراة من خلال تسجيله ثنائية فريقه في الوقت الأصلي (35 و72) بينما كان هدف أصحاب الأرض من نصيف زين عمدوني (55) لتذهب المواجهة إلى التمديد.

وأضاف البديل التشيكي باراك هدف التأهل لفريقه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع 120+9.

وتوقفت المباراة عدة دقائق خلال الشوط الإضافي الثاني بسبب حالة صحية لأحد مشجعي الفريق الإيطالي قبل أن يتخذ القرار باستئنافها.

ويلتقي فيورنتينا مع ألكمار الهولندي في النهائي يوم السابع من الشهر المقبل في تكرار للنهائي الإيطالي الهولندي الموسم الماضي والذي جمع روما بفينورد وانتهى لصالح الفريق الإيطالي.