فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية في كل دولة بالعالم من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 10:34 8:31 دقيقة كشف الفرنسي آرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشروع لإنشاء أكاديميات في جميع أنحاء العالم بخطة تهدف إلى وجود أكاديمية في كل دولة بحلول عام 2026. الاتحاد الدولي لكرة القدم آرسين فينغر -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية 1:35 دقيقة إنفانتينو: وعدنا بأفضل نسخة وهذا ما فعلناه في قطر 1:23 دقيقة ماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟