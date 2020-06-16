فينغر يثمّن تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن القرصنة من قبل beIN SPORTS June 16, 2020 18:32 1:30 دقيقة عبّر المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا" عن ترحيبه بتقرير منظمة التجارة العالمية الذي أدان عمليات القرصنة التي تقوم بها أداة (بي آوت كيو). آرسين فينغر -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة فينغر يرحب بتقرير منظمة التجارة العالمية 1:03 دقيقة خوليت يشيد بتقرير منظمة التجارة العالمية 0:35 دقيقة مباراة برشلونة وليغانيس - التغطية الخاصة 0:27 دقيقة إعادة إغلاق المنشآت الرياضية في بكين ! 0:22 دقيقة إصابة نجم بارتيزان بلغراد يانكوفتيش بفيروس كورونا 1:44 دقيقة رودريغو سعيد باستئناف منافسات الـ"ليغا" 3:56 دقيقة تدشين استاد المدينة التعليمية كُرّس لشكر الأطباء 9:02 دقيقة العاملون في القطاع الصحي هم أبطال حقبة كورونا 3:36 دقيقة أبو تريكة: قطر استثمرت في البشر وليس في الحجر 3:10 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 31