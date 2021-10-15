فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 14:40 0:46 دقيقة دافع الفرنسي آرسين فينغر، مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، مُشدداً على أن الخطة لا تتعلق بالجانب المادي، مضيفاً أن الفكرة ستمنح الكثير من الدول فرصة المشاركة في المونديال. مقابلات تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم آرسين فينغر -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 1:00 دقيقة لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو 0:44 دقيقة ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة 0:45 دقيقة سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال 0:59 دقيقة رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا 1:30 دقيقة كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم 2:57 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز 0:35 دقيقة الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو 5:01 دقيقة نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي 3:05 دقيقة منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية