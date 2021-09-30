على هامش اجتماعات الفيفا بشأن الأجندة المستقبلية للبطولات الدولية أكد أرسين فينغر رئيس منظومة التطوير الرياضي لكرة القدم في الاتحاد الدولي، وجيل إيليس المدربة المتوجة بكأس العالم للسيدات مرتين مع المنتخب الأميركي على أهدافهما المتمثلة في ضمان تعايش كرة القدم للرجال والسيدات كجزء من المشاورات المستمرة فيما يتعلق بأجندة المباريات الدولية المستقبلية.

