الاتحاد الدولي أوضح أن اجتماعاً للجنة ضمت ممثلين للاعبين والأندية والدوريات والاتحادات الوطنية صادق على خطوة لوضع حد لعدد اللاعبين الدوليين المعارين الذين تبلُغُ أعمارُهم اثنتي عشرة سنة أو أكثر.

وسيسمح للأندية بإعارة ثمانية لاعبين كحد أقصى، بالإضافة إلى التعاقد مع العدد ذاته من اللاعبين المعارين في الموسم الواحد.

فيما سيتقلص العدد إلى ستة مع حلول موسم ألفين واثنين وعشرين/ألفين وثلاثة وعشرين.

وتهدف القوانين الجديدة الخاضعة لموافقة مجلسِ الفيفا إلى ضمان إبرام صفقات الإعارة لأهداف رياضية متمثلة في تطوير الشباب.