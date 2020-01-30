وكشف الاتحاد الصيني على موقعه الرسمي أنّ تأجيل موعد انطلاق الموسم الجديد يهدف إلى حماية اللاعبين والجماهير من هذا الفيروس.

وكان من المقرر أن تـقام منافسات الدوري الصيني اعتباراً من 22 من شباط/فبراير حتى 31 من تشرين الأول /أكتوبر المقبل.