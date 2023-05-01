ستـيـنـا بلاك ستـينيوس أفتتحت التسجيل لارسنال في الدقيقة الحادية عشرة، وفي الدقيقة الحادية والأربعين جاء هدف التعادل عن طريق اللاعبة جيل روورد، وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سجلت بوب هدفاً برأسية متقنة لفريقها فولفسبورغ وعند الدقيقة الخامسة والسبعين وقعت جين على هدف التعادل ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين حيث نجحت بريمر في تسجيل هدف الفوز للفريق الألماني الذي ضرب موعدا مع برشلونة في النهائي.

