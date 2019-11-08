وسجّل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد (29) والتي جاءت متوسطة فنياً وغلب عليها الحذر والخشونة بعض الشيء.



ونجح المنتخب المصري في استهلال مشاركته في "كان 2019" بنتيجة إيجابية ستعزّز من حظوظه في الحصول على بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام البطولة على الأراضي المصرية حتّى 22 من نوفمبر الجاري بعدما كانت مقررة في زامبيا التي اعتذرت عن احتضان المنافسة القارية.

مباراة مصر ومالي - التغطية الخاصة

(90) عمار حمدي يرد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تعلو مرمى مالي.

(88) تسديدة قوية من مسافة بعيدة لتراوري لكن الحارس يتصدى ببراعة على دفعتين.

(87) منتخب مصر يخرج من مناطقه وينقل الضغط إلى مرمى مالي لكن الدفاع يتواجد في المكان المناسب.

(69) بلال توري يتباطأ ويهدر فرصة التعديل بعد انفراده بحارس مصر محمد صبحي.

- انتصاف الشوط اثاني ومنتخب مصر يحافظ على تركيزه في طريقه لاقتناص فوزه الأول.

(53) خطورة مالي متواصلة وضربة رأس من كانوتيه تخطئ المرمى.

(48) مالي اقترب كثيراً من التعديل إلا أنّ محاولة إبراهيما كوني ترتطم بالقائم.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

- (29): مصطفى محمد يضع مصر في المقدمة بضربة رأس رائعة.

(23) ضربة رأس جديدة وهذه المرة من أحمد أبو الفتوح بين يدي الحارس كويتا.

- أول 20 دقيقة من مباراة مصر ومالي بلا أي خطورة حقيقية، لكن منتخب الفراعنة هو الطرف الأفضل.

(8) أخطر فرص المباراة لمنتخب مصر يبطل فاعليتها الحارس.

ضغط مصري مبكر في محاولة لافتتاح التسجيل.

انطلاق المباراة

تشكيلة منتخب مصر الرسمية